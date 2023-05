Mit dem Comeback-Sieg vergangenes Wochenende gegen Lafnitz gelang den Jungbullen in der zweiten Liga der Befreiungsschlag. Mit einem weiteren Dreier am Freitag bei Sturm Graz II wäre die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch alle Abstiegssorgen los - der Klassenerhalt ist nur mehr einen Schritt entfernt. Für den Klub mit dem höchsten Jahrespersonalaufwand (über acht Millionen Euro) der Liga steht aber etwas anderes im Vordergrund. „Wir sind dieses Spieljahr gegen alle Ausbildungsteams unbesiegt und verfolgen weiter das klare Ziel, das beste der Zweiten Liga zu sein“, erklärt der Coach. Der optimistisch in das Akademie-Duell geht: „Wir haben uns eine gute Ausgangslage verschafft und wollen damit auch den Klassenerhalt klarmachen.“