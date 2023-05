„Bei den Barocktagen muss es fetzen und rocken“

Prominente Solisten Alter Musik treten in 12 Konzerten an: So die gefeierte Viola-da-Gamba-Solistin Maddalena del Gobbo, La Grande Chapelle, der Schwanthaler Trompetenconsort, das Ensemble Suono d’Oro, Ruben Dubrovskys Bach Consort mit Verónica Cangemi und Schade, L’Arpeggiata und Christine Pluhar, die Company of Music, Michi Gaiggs L’Orfeo Orchester, der Quadriga Consort u. v. a.