Demonstranten klettern auf Ratsgebäude in Brüssel

Umweltaktivisten sind aus Protest gegen ein Handelsabkommen mit südamerikanischen Staaten auf das Ratsgebäude in Brüssel geklettert. Sie brachten dort am Donnerstag Banner mit der Aufschrift „Stop EU-Mercosur“ an. Mit der Aktion störten sie auch ein Treffen der EU-Handelsminister, die das umstrittene Mercosur-Abkommen auch auf der Agenda hatten.