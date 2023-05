Türkei-Wahl: Stimmabgabe im Ausland beendet

Erdogan gegen Kilicdaroglu

In der Stichwahl treten Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu gegeneinander an. Die Ergebnisse werden nach der Abstimmung in der Türkei am 28. Mai verkündet. In Österreich waren etwa 108.000 türkische Staatsbürger wahlberechtigt. Sie konnten seit Samstag wählen gehen. Wie schon in der ersten Wahlrunde konnte nicht nur in den drei Generalkonsulaten Wien, Salzburg und Bregenz abgestimmt werden, sondern auch in eigens eingerichteten Wahllokalen in Linz, Graz und Innsbruck.