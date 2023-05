Gut Aiderbichl macht Tierschutz erlebbar

Die Primaten waren im Dienst der Forschung als Babys in ihrer Heimat gefangen und nach Österreich gebracht worden. In beengten Laborkäfigen wurden sie für Tierversuche eingesetzt und für 20 Jahre in Isolation gehalten. Ohne ihre Artgenossen zu kennen, ohne die Sonne zu fühlen. Für Forschungszwecke wurden sie mit Krankheiten wie HIV und Hepatitis infiziert, viele von ihnen sind qualvoll gestorben.