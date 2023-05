Quotenreiche Spurensuche

Gedreht wurde in der Josefstadt, im 9. Bezirk und etwa in der Rennbahnsiedlung. An Orten, die der Geschichte dienlich sind, so Hartl. „Es geht um Entscheidungen, die man trifft und die vielleicht nicht immer richtig sind, um eindeutige Fehlentscheidungen, Freundschaften, Verantwortung und den Willen, Organisationen zu zerschlagen, die sich der Rechtsstaatlichkeit entziehen“, so Krassnitzer über seinen neuesten Fall. Emotional kommen die Kommissare in diesem Film an ihre Grenzen, wie Filmemacher Hartl der „Krone“ erzählt.