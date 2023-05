Roter Showdown in Linz: Wien wird es entscheiden

609 Delegierte der SPÖ werden am 3. Juni in Linz entscheiden, wer künftig an der Spitze ihrer Partei stehen soll - und selbige vermutlich auch in die nächste Nationalratswahl gegen Endgegner und Umfragen-Leader FPÖ führen wird. Als Kandidaten treten der Sieger der Mitgliederbefragung Hans Peter Doskozil und der knapp unterlegene Zweite Andreas Babler an. Rückhalt aus den eigenen Bundesländern Burgenland (Doskozil) und Niederösterreich (Babler) dürfte wohl gegeben sein, das Zünglein an der Waage werden jedoch die Delegierten aus Wien sein.