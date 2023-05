Gesprächskanäle: Kreml-Sarkasmus für Schallenberg

„Österreich hat seine unabhängige Rolle aufgegeben“

Sacharowa erklärte dazu laut Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS: „Wir waren überrascht zu erfahren, dass Wien informelle Kommunikationskanäle mit den russischen Behörden unterhält. Wir wissen davon nichts.“ Die Außenamtssprecherin merkte auch an, dass es keine Themen gebe, über die Moskau und Wien einen informellen Dialog führen könnten. „Österreich, das sich gegenüber Russland eindeutig auf die Seite des Westens in seiner feindlichen Politik gestellt hat, hat seine bisher unabhängige Rolle in der Außenpolitik aufgegeben und das Prinzip der Neutralität über Bord geworfen.“