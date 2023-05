Weiterer Wolf darf in Osttirol geschossen werden

Am Dienstag hat die Landesregierung verkündet, dass der so genannte „Schadwolf“ entnommen werden darf. Die Verordnung gilt ab Mitternacht in 32 Jagdgebieten und ist acht Wochen lang aufrecht. Nun sind die Jäger am Zug, denen durch die Verordnung Anonymität zugesichert wurde. „Wissend, dass es nicht leicht ist, bitten wir die Jagdausübungsberechtigten im Sinne der Almwirtschaft um ihre tatkräftige Mithilfe“, appellierten die Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) und Georg Dornauer (SPÖ).