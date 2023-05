Nach Hilferuf: „Dank ,Krone‘ wieder friedlicher!“

Alarm geschlagen hat Anfang September des Vorjahres Sonja R. aus Innsbruck. Wie berichtet, klagte die Tirolerin, die seit 22 Jahren in einer Wohnung in der Speckbacherstraße wohnt, darüber, dass im Wohnblock nebenan „Drogendeals und Messerstechereien an der Tagesordnung“ stehen sollen. Von Spritzen, die sie fand, und einer Attacke gegen den früheren Hausmeister berichtete die Frau damals.