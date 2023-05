Zigarette löst Balkonbrand bei Mitarbeiterhaus aus

Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Seefeld am Montag: Nachdem am späten Vormittag ein defekter Gasgrill ein Mehrparteienhaus in Flammen gesteckt hatte, wurden die Einsatzkräfte kurze Zeit später zu einem Balkonbrand bei einer Mitarbeiterunterkunft alarmiert. Auslöser dürfte eine Zigarette gewesen sein.