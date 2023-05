Mit Detailblick lässt sich viel Urlaubsgeld sparen

14 Tage in der Sonne die Füße hochlagern - das wünschen sich viele Salzburger für den heraufziehenden Sommer. Billig sind zwei Urlaubswochen in ansprechenden Hotels in der Ferne freilich nicht. Die „Krone“ gibt anhand einer großen Grafik für sieben Urlaubsdestinationen mit Start in Salzburg eine Orientierung.