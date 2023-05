Maske für Thomas Sabitzer wär’ schonmal vorhanden

„Undankbarer“ Abschied

Damit könnte Lustenau das letzte Bundesliga-Spiel des 22-Jährigen im grün-weißen Dress gewesen sein. „Auch wenn er extrem verankert mit dem Verein, verwurzelt in Tirol ist, auch wenn wir extrem zufrieden und glücklich mit ihm sind - ein Vertrag ist zu respektieren“, stellt WSG-Manager Stefan Köck klar. Jenen, der ihn bis 2024 an den LASK bindet. Am 7. Juni wird Sabitzer nach Linz zurückkehren - und eine Ablöse kann sich Wattens nicht leisten.