Protestmarsch für Rettung von Skigebiet im Sommer

„Der Kas is nu net bissn!“ – in Grünau will man den Kampf um den Kasberg, dem das Land OÖ die weitere Verlustabdeckung versagt, wenn kein umfassendes Konzept am Tisch liegt, nicht aufgeben. Im Gegenteil: Am 3. Juni hat die „Arbeitsgruppe #unser KASBERG“ bestehend aus den Skiclubs USC Grünau-Kasberg, WSV Scharnstein, USC Vorchdorf, SU Pettenbach und dem Caos Snowboardclub in Linz zum Protestmarsch geladen. Um 10.30 Uhr trifft man sich beim Hauptbahnhof und dann soll es bis zum Landhaus gehen, wo um 11.30 Uhr eine Unterschriftenliste an Landeshauptmann Thomas Stelzer übergeben wird.