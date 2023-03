Ein allerletztes Mal Skifahren auf dem Kasberg

Petition „Kasberg erhalten & nachhaltig weiterführen“

Viele sind unterwegs, um sich von „ihrem“ Kasberg zu verabschieden oder ihrem Ärger Luft zu machen. Kurz nach acht Uhr ist der Parkplatz voll. Vom Aufgeben spricht hier niemand. Vor allem die Einheimischen sind fest entschlossen, sich den Kasberg nicht nehmen zu lassen. Kurt Bleier ist 18 Jahre alt und Skilehrer in der Skischule Grünau. Er sagt: „Wir als Skiverein können es kaum fassen. Es muss nächstes Jahr weitergehen. Wir geben unseren Hausberg nicht einfach so auf!“ Am Freitag wurde auch eine Petition für den Erhalt des Kasbergs ins Leben gerufen, die bis Sonntagabend mehr als 18.500 Menschen unterstützten.