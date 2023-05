Messerstecher zu Held: „Ganz schlechter Zeitpunkt“

So einen Nachbarn sollte jeder haben! Ein 73-Jähriger soll seine Tochter und seinen Schwiegersohn (beide 48 Jahre) in Ansfelden in Oberösterreich mit einem Messer schwer verletzt haben. Als Reinhard Horner (42) klar wurde, was sich nicht weit von ihm entfernt gerade abspielte, eilte er sofort zum Haus.