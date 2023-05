Kein Wirtshausstopp: Mann sprang aus fahrendem Pkw

Um jeden Preis ins Gasthaus

Doch wie kam es überhaupt so weit? Eine 34-Jährige brachte gerade ihren Mann nach Hause, den sie wenig zuvor im betrunkenen Zustand abgeholt hatte. Am Weg heim klingelte sein Handy: Ein Kumpel, der wenig weiter in einem Gasthaus in der Wiener Straße war, rief ihn an.