Bahnhofs-Pinkler stach „Kritiker“ Messer in Rücken

Weil ein 35-jähriger, völlig betrunkener Mann am Donnerstag auf einen Bahnsteig am Bahnhof Götzis urinierte, wurde er von Umstehenden zurechtgewiesen. Das ließ sich der Amtsbekannte nicht gefallen und stach einem seiner Kritiker mit einem Messer in den Rücken. Der Mann wurde dadurch lebensbedrohlich verletzt.