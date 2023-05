Harrison Ford: Peinliche Sitzplatz-Panne in Cannes

Unter der erstmaligen Regie von James Mangold wird auch ein Markenzeichen der Kult-Reihe wieder bedient: Gleich in den ersten Minuten werden so irre Actionszenen aufgefahren, dass man unmittelbar in die Geschichte gesogen wird. Erst einmal wird Indiana von den Nazis fast erhängt, bis eine Bombe der Alliierten in ihr Lager einschlägt. Auf der spektakulären Flucht kämpft der Archäologe dann auf einem fahrenden Motorrad und auf einem ratternden Zug.