Nach Messerattacke auf Ex: Verdächtiger in U-Haft

Nachdem ein 41-Jähriger seine Ex-Partnerin vor den Augen ihrer Tochter am Mittwoch in Aderklaa (NÖ) niedergestochen hatte, wurde gegen den Mann nun die U-Haft verhängt. Die Entscheidung sei am Donnerstag gefallen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Freitag mit. Gegen den Mann wird wegen Mordversuchs ermittelt.