Ewiges Fordern | Unangenehme Antworten

Unangenehme Antworten. Was schief läuft, das müsste sich vor allem die Politik selbst fragen. Manche Antworten sind einfach, aber unangenehm: Weil die Politiker viel zu viele Erwartungen geschürt haben, die sie nicht oder nur teils erfüllen konnten, haben sie fast alle Glaubwürdigkeit verspielt. Was hat uns diese Koalition nicht alles versprochen! Das Beste aus beiden Welten - leicht vereinfacht gesagt würde die ÖVP die Migrationsfrage lösen, während die Grünen unser Klima retten. Wie wenig weit wir in Wahrheit etwa im Klimaschutz gekommen sind, das analysieren wir heute in der Feiertags-„Krone“. Ja, diese Regierung hat viel dafür getan, das Vertrauen zu verspielen. Und so treiben Türkise und Grüne gemeinsam mit den so desorientierten Roten - wie Landtagswahlen und Umfragen zeigen - viele Wähler an die rechten und linken Ränder. Ob sie dort vertrauenswürdigere Politiker finden? Das bleibt eine der vielen Fragen.