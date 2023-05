„Schlepperkriminalität nimmt dramatisch zu“

Hohe Fluchtkosten

8000 bis 15.000 Euro müssten Geschleppte in ihren Herkunftsländern zumeist für die Flucht bezahlen. Dazu kommen noch Zusatzgelder, die ihnen auf der Fluchtroute mit verschiedenen Tricks abgeluchst würden: „Es gibt ein Foto, das zeigt, wie in einem Lkw 200 Geschleppte eng aneinander gepfercht transportiert werden“, kritisiert Tatzgern scharf. Unterkühlung, Hunger, Durst, aber auch „Tod durch Ersticken“ sind da keine Seltenheit mehr. Die Geschleppten werden aber auch vereinzelt sexuell ausgebeutet, etwa in Afrika, so Tatzgern.