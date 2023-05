Mit Bildung gegen die „gsunde Watschn“ bei Kindern

Neue Räume für Gewaltschutz in Leoben

Am morgigen Mittwoch wird auch im obersteirischen Leoben ein weiterer Schritt in Richtung Gewaltschutz gesetzt: 16 Jahre nach Eröffnung bekommt die Außenstelle des Gewaltschutzzentrums Steiermark neue Räumlichkeiten. „Die Anzahl der zu betreuenden Personen nimmt zu“, sagt eine Sprecherin. „Dennoch sind wir in allen Regionen gut versorgt.“