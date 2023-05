Börsenexpertin leitet nun eine Notaufnahme

Bereits in ihrem beruflichen Vorleben musste Eva-Maria Scharinger rasch handeln: Denn die nunmehrige Leiterin der Notaufnahme im Landesklinikum Mistelbach war in ihrem vorigen Beruf für den Aktienhandel in einer Bank verantwortlich. Und die Powerfrau muss auch dort den Überblick behalten, sie kümmert sich nun um gleich drei Aufnahmestationen des Spitals.