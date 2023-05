After Work Markt sorgt in Stadtpolitik für Wirbel

Nicht einmal bei Themen wie dem After Work Markt scheint sich die Klagenfurter Stadtregierung einig zu sein. So veröffentlichte das Team Kärnten am Dienstag eine Aussendung, in der es die Veranstaltung aufgrund nicht beschlossener Finanzierung als gefährdet bezeichnet. Schuld daran sei Klagenfurts Vizebürgermeister und Finanzreferent Philipp Liesing. „In einem Monat sollte der 1. After Work Markt des Jahres stattfinden. Doch diese für die Klagenfurter Innenstadt so wichtige Veranstaltung ist massiv gefährdet, weil der zuständige SPÖ-Finanzreferent Liesnig noch immer nicht die Gelder freigegeben hat“, sagt TK-Klubobmann Patrick Jonke.