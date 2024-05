Strandparty: Auf Tutto Gas folgt Volks-Rock‘n‘Roll

„I sing a Liad für di, am Strand von Ligi“ – in dem Fall wird es aber nicht nur ein Song sein, den Österreichs Volks-Rock’n‘Roller am 14. Juni am Strand Bell’Italia in Lignano zum Besten geben wird. Denn vier Wochen nach dem berüchtigten Pfingst-Party-Wochenende wird Andreas Gabalier mit einem Konzert im Italo-Badeort für rot-weiß-rote Stimmung sorgen.