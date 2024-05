Für eine reiche Ernte und um gutes Wetter bitten

In den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt am 9. Mai kommen noch heute in vielen Kärntner Pfarren Gläubige zusammen, um diese Tradition zu pflegen – auch in Klagenfurt, wo die Pfarren St. Martin und St. Josef-Siebenhügel am Dienstag nach Maria Loretto ziehen, wo um 18 Uhr gemeinsam Gottesdienst gefeiert wird.