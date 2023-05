Ex-Bayer: „Dann bist du der geldgeile Vollidiot“

Zu viel Ablenkung

Hintergrund: Nach seinem Wechsel zu den Bayern konnte der Stürmer den Erwartungen nicht mehr ganz gerecht werden, folglich begann er, seine Wechsel zu hinterfragen. „Dann spielst du überhaupt nicht mehr das, was du spielen kannst.“ Zudem sei er von den HSV-Fans angefeindet worden. „Dann bist du der geldgeile Vollidiot, der vom HSV zu Bayern gegangen ist. Ich bin ein riesiger HSV-Fan, dann beleidigen dich da die Leute durchgehend“, so Arp. Dass er in München nicht so durchstarten konnte, wie er es sich gewünscht hatte, liege an all dem Drumherum, mit dem er sich abseits des Fußballs beschäftigen musste.