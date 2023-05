Mit 87 gestorben: Deutsche trauern um Ski-Legende

Demel zählte in den 1960er und 1970er Jahren in Deutschland zu den größten Namen seines Sports. Dabei kämpfte sich der Bayer ohne Trainer an die Weltspitze. „Das habe ich allein gemacht, was sollte der mir auch beibringen?“, zitiert „Sport1“ Demel. „Wenn keine Besseren da waren, hat man halt gewonnen“, so eine weitere legendäres Äußerung des ehemaligen Wintersportlers.