Darum wählten so viele Austro-Türken Erdogan

Während in der Türkei selbst 49,51% den Amtsinhaber wählten, sieht die Lage in Österreich anders aus. Von den 111.000 Türken in Österreich wählten satte 71,9% Recep Tayyip Erdogan! Der türkische Botschafter in Österreich, Ozan Ceyhun, erklärt: „Das Wahlverhalten ist im Ausland immer anders und man ist offensichtlich mit der Regierung zufrieden.“