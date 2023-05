Austria gewinnt Derby ++ Niederlagen für ÖTV-Asse

Das 340. Wiener Derby hat die Austria gegen Rapid mit 3:1 gwonnen, Österreichs Tennis-Asse müssen sich in Mauthausen und Rom geschlagen geben und das österreichische Eishockey-Nationalteam startet holprig in die WM. Das und noch mehr sind die Themen der Krone Sport-News am Montag, den 15. Mai, mit Moderator Michael Tiroch.