Forscher verbringt in Florida 74 Tage unter Wasser

„Ich vermute, ich komme als Supermensch heraus“

„Der menschliche Körper war noch nie so lange unter Wasser, also werde ich genau beobachtet. Diese Studie wird alle Auswirkungen dieser Reise auf meinen Körper untersuchen, aber meine Nullhypothese ist, dass sich meine Gesundheit aufgrund des erhöhten Drucks verbessern wird. Ich vermute also, dass ich als Supermensch herauskommen werde“, erklärte er am Anfang des Projekts.