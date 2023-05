Proteste im Iran gegen drohende Hinrichtungen

Im Iran sind laut Aktivisten viele Menschen aus Protest gegen die drohende Hinrichtung mehrerer Männer auf die Straßen gezogen. Vor einem Gefängnis in der Millionenmetropole Isfahan versammelten sich in der Nacht auf Montag Demonstranten, wie Bilder in den sozialen Medien zeigten. Unabhängig überprüfen ließen sich die Aufnahmen zunächst nicht.