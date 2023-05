USA wirft Iran Verstoß gegen Völkerrecht vor

„Ein Dutzend IRGCN-Schnellangriffswasserfahrzeuge umschwärmten das Schiff in der Mitte der Meerenge“, hieß es in einer Mitteilung der Fünften US-Flotte, die in Bahrain stationiert ist. Die Revolutionsgarden hätten den Tanker daraufhin gezwungen, Kurs zu ändern und in iranische Hoheitsgewässer zu fahren, hieß es. Die iranische Justiz-Website Misan erklärte, der Iran habe das Schiff „auf Anordnung der Justiz“ beschlagnahmt.