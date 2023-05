Ökobonus soll die Armut in Österreich lindern

Armutsbetroffene sind auch vom Klimawandel stärker betroffen als einkommensstarke Gruppen. Das ist nicht nur global gesehen so, sondern auch regional. Während der weltweite Klimawandel Entwicklungsländer viel stärker als Industrieländer trifft, tragen auf nationaler Ebene Einkommensschwache weniger zur Klimakrise bei, bekommen aber die Auswirkungen der Umweltbelastungen wie Luftverschmutzung, Hitze, Überschwemmungen und Dürre deutlicher zu spüren. Je geringer die Haushaltseinkommen, desto höher der Anteil von Wohnen, Energie und Lebensmitteln am Haushaltsbudget. Genau diese drei Posten sind von der Inflation am stärksten betroffen.