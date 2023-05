Rotlicht-Boss gründet jetzt seine eigene Partei

„Möglicherweise werde ich ja Kanzler“

Die politischen Ziele des Rotlicht-Bosses: „Gerade sind wir dabei, neuerlich unsere Unterstützungsstimmen zu sammeln - was kein Problem ist. Und damit werden wir in Folge die Partei erstmal in Wien etablieren. Dann schauen wir weiter. Aber unser großes Ziel ist defintiv die Nationalratswahl 2024! Möglicherweise werde ich ja der nächste Kanzler!“