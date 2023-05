„Beleidigung für jeden Rapid- und Austria-Fan“

Zum dritten Mal binnen zwei Monaten krachen Rapid und Austria am Sonntag im 340. Wiener Derby aufeinander. Dass das Duell dadurch an Reiz verliert, will Manuel Ortlechner, Sportdirektor der Veilchen, allerdings nicht unterstreichen. „Damit beleidigt man jeden Austrianer. Und auch jeden Rapidler“, so die klare Meinung des 43-Jährigen.