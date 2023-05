Polizei rüstet auf: GTI-Stau um Wörthersee

Polizeiliche Hilfe aus Wien

Grundsätzlich scheinen auf den Straßen zwischen Reifnitz und dem Faaker See aber noch mehr Polizisten als PS-Fanatiker vertreten zu sein. Deren Anreise dürfte das Schlechtwetter doch ziemlich eingebremst haben. „Wir haben uns natürlich entsprechend vorbereitet – auch zum Schutz der lärmgeplagten Anrainer“, erklärt Waltraud Dullnigg, Pressesprecherin der Landespolizeidirektion. „Unterstützung erhalten wir auch von Kollegen aus Wien. Sollte in den kommenden Tagen weiterhin weniger los sein als erwartet, werden diese Beamten natürlich wieder zurück in ihre Dienststellen einrücken.“