Trotz Absage: GTI-Fans kommen nun doch angerollt

Nachdem die PS-Freunde nach mehr als 40 Jahren endgültig aus Reifnitz verbannt wurden, bleibt es nun auch im Rest von Kärnten „Gummi, Gummi“-frei. „Es ist eine Katastrophe, wir haben einen Ausfall von 95 Prozent“, klagt Karawankenwirt Christoph Schaschl. Bei ihm lief das Geschäft mit den GTI-Fahrern sonst über drei Wochen lang, nun ist Flaute in der Kasse. So wenige GTI, wie heuer, waren nämlich noch nie in Kärnten unterwegs. Und das gilt nicht nur rund um den Pyramidenkogel, auch am Faaker und Wörthersee ist nichts von den Boliden zu sehen.