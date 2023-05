Diese Fossilien sollen Urzeit-Klimawandel klären

Klimakatastrophen gab es in der Erdgeschichte schon einige. Jene vor 233 Millionen Jahren, die „Karnische Krise“, rückt nun in den Fokus eines neuen Forschungsprojekts. Drei Jahre lang wird in den steirischen Eisenwurzen bei Großreifling ein internationales Team unter Leitung des Naturhistorischen Museums Wien nach Fossilien graben und Kernbohrungen durchführen.