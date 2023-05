Schreckliches Absturzdrama um Pensionisten-Ehepaar

Furchtbarer Fund

Am Donnerstag wurde die Suche fortgesetzt, wobei um 14.45 Uhr in einer schwer zugänglichen Schlucht im Gebiet Ova Spin am Ofenpass ein Fahrzeugwrack entdeckt wurde. In unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges konnten schließlich auch die leblosen Körper des 87-jährigen Mannes und der 81-jährigen Frau aufgefunden werden.