Grazer Kindergarten schließt plötzlich viel früher

Die Personalprobleme hatten sich seit Längerem abgezeichnet, in den vergangenen Tagen verschärften Krankenstände beim aufopferungsvoll arbeitenden Stammpersonal die Situation nochmals: Wie den Eltern am Freitag kurzfristig mitgeteilt wurde, wird im Kindergarten in der Grazer Angergasse (Seifenfabrik) bis zu den Betriebsferien Ende Juli die Nachmittagsbetreuung gestrichen - in einer Gruppe schon ab dem nächsten Montag! Die Kinder müssen um 13 bzw. 14 Uhr abgeholt werden.