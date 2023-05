Anti-Teuerungs-Paket++Mädchen drohte mit Amoklauf

Die Regierung hat ein Paket gegen die Teuerung vorgelegt. Geht es nach Bundeskanzler Karl Nehammer, werden Energiekonzerne künftig „zur Kasse gebeten“, wenn sie sinkende Preise nicht an den Endverbraucher weitergeben. Außerdem: Ein Mädchen drohte mit einem Amoklauf an einer Schule in Wien. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Tanja Pfaffeneder.