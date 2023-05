Auto mit Kleinkind an Bord rollte davon - Absturz

Fahrzeug krachte in der Folge gegen eine Hausmauer

Immer schneller wurde das Fahrzeug. Es kam vom Parkplatz ab und rollte über eine abfallende Wiese. Die 34-Jährige wurde beim Versuch, das Fahrzeug doch noch zu stoppen mitgeschleift. Nach rund 50 Metern stürzte das Auto über eine abfallende Böschung auf die Dorfstraße und krachte in der Folge in eine Hausmauer.