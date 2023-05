Radfahrer nach Unfall unter Lkw eingeklemmt

Beide Unfallbeteiligte hielten ihre Fahrzeuge gegen 9.40 Uhr aufgrund des Rotlichts an der ampelgeregelten Kreuzung an. Als die Ampel auf Grün schaltete, wollte der Radfahrer den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren. Zum selben Zeitpunkt wollte der Lkw-Fahrer (39) an dieser Kreuzung nach rechts abbiegen. Dabei dürfte der 39-jährige Slowene den Fahrradfahrer aus Leoben übersehen haben. Der Radfahrer wurde unter dem Lkw eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungshubschrauber C17 transportierte den Mann in das LKH Graz. Einsatzkräfte der Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss, sowie mehrere Streifen der Polizei standen im Einsatz.