Watain: Für einen Abend in der Höhle des Teufels

In der Simm City vor rund 350 Fans und Schaulustigen fahren Watain am Montagabend aber nur mit einem „Light-Programm“ auf. Keine opulente Feuershow, keine Blutspielereien, sondern nur die pure, ungefilterte Musik - die dafür in massiver Lautstärke eher dürftig gemischt aus dem Äther knallt. Der Verfasser dieser Zeilen hat das Quintett über die Jahre in unterschiedlichsten Ausformungen gesehen. In Paris, wo sich der Geruch von brennenden Knochen ins Gewand fraß und Frontmann Erik Feuer spuckte oder im norwegischen Bergen, wo die Street-Crew der Band die beschauliche Stadt mit Werbezetteln plakatierte, die mit altem Schweineblut auf Strommasten oder Zäunen befestigt wurde. Olfaktorisch gewöhnungsbedürftig, so wie auch der darauffolgende Auftritt in einer finsteren Höhle. Es ist aber durchaus auch ein Qualitätsmerkmal, wenn eine Band ohne derlei Mummenschanz zu überzeugen weiß, wie hier und heute in Wien.