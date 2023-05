„Ich habe mein Ziel ganz klar vor Augen!“

Das Antreten beim Mauthausen-Challenger statt beim Masters 1000 in Rom: Es war der mit Coach Benjamin Ebrahimzadeh ausgemachte Plan, dass ich das Programm durchziehe, egal wie’s läuft. Die Anlage in Mauthausen ist wirklich schön, ich freue mich auf das Heimspiel, will hier und danach beim Challenger in Bordeaux Matchpraxis sammeln.