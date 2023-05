Drosten warnt eindringlich vor West-Nil-Virus

Geringes Risiko in Österreich

Das Virus kam über Zugvögel aus Afrika und Südeuropa nach Deutschland. Menschen und andere Säugetiere wie Pferde können ebenfalls erkranken, wobei die Inkubationszeit zwischen zwei und 14 Tagen beträgt. In Mitteleuropa wird das West-Nil-Virus vor allem durch die heimische Gemeine Stechmücke übertragen. Das Risiko, sich in Österreich anzustecken, ist laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) derzeit noch sehr gering, Infektionen treten in den Sommermonaten auf. Im Vorjahr wurden österreichweit acht Fälle registriert.