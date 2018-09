West-Nil-Fieber: Elf Infektionsfälle in Österreich

Je wärmer es bei uns in Europa wird, desto schneller breitet sich das Virus aus. War das durch Stechmücken übertragene West-Nil-Fieber ursprünglich nur in Afrika und Teilen Asiens bekannt, hat es Ende der Neunzigerjahre auch Europa erreicht. Jahr für Jahr werden mehr Menschen infiziert. Heuer gab es in Europa bereits 47 Tote, wobei sich die betroffenen Regionen auf Griechenland, den Balkan und Italien beschränken. 2017 waren in Europa 26 Menschenleben zu beklagen.