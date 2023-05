Kate bei Krönungskonzert als fesche „Lady in Red“

Zuckersüßer Look von Charlotte

Aber nicht nur Kate sah an diesem besonderen Abend einfach wunderschön aus. Auch für Prinzessin Charlotte hatte die Dreifach-Mama ein ganz zauberhaftes Outfit ausgesucht. Die Neunjährige, die gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Prinz George an dem Konzert, bei dem unter anderen Katy Perry, Take That oder Lionel Richie aufgetreten waren, trug ein zuckersüßes Plisseekleid mit Kragen und schwarzer Schleife der Londoner Marke Self-Portrait.